Axios: демократы могут сорвать выступление Трампа в Конгрессе

«Мы все согласны с тем, что это не совсем стандартное решение, и мы хотели бы найти способ результативно выразить свое возмущение», — сказал Axios неназванный демократ из Палаты представителей. «Определенно, есть много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы нарушили ход событий, а есть избиратели, которые считают, что это просто играет ему на руку», — сказал собеседник портала. Как отмечает Axios, демократы спорят о форме «демонстрации».