Axios: демократы могут сорвать выступление Трампа в Конгрессе

«Мы все согласны с тем, что это не совсем стандартное решение, и мы хотели бы найти способ результативно выразить свое возмущение», — сказал Axios неназванный демократ из Палаты представителей. «Определенно, есть много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы нарушили ход событий, а есть избиратели, которые считают, что это просто играет ему на руку», — сказал собеседник портала. Как отмечает Axios, демократы спорят о форме «демонстрации».
Некоторые предлагают покинуть зал заседаний, если Дональд Трамп «произнесет определенные фразы, которые они сочтут неприемлемыми», или не аплодировать во время его речи. Обсуждается использование плакатов с антитрамповскими лозунгами, яиц или пустых упаковок из-под них (чтобы указать на растущую инфляцию), красных карточек и хлопушек.
Согласно опросу Quinnipiac University, 68% зарегистрированных избирателей не одобряют деятельность Демократической партии в Конгрессе с приходом Дональда Трампа к власти — это рекордный уровень недовольства с 2009 года (когда начался соответствующий опрос). Как писало издание The Atlantic, демократы ищут нового лидера, который мог бы конкурировать с президентом Трампом, но поиски ни к чему привели.