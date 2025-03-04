В парламенте Сербии произошла потасовка

БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. Потасовка произошла в Скупщине (парламенте) Сербии во вторник, оппозиция зажгла в зале заседаний фаеры, трансляция ведётся на сайте заксобрания.
Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых — поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад.
После утверждения повестки депутат оппозиционного «Зелено-левого фронта» Радомир Лазович встал и направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны, за ним встали его однопартийцы, в центре зала произошла толкотня с сотрудниками службы безопасности и членами правящей коалиции вокруг Сербской прогрессивной партии.
Во время потасовки депутаты от оппозиции зажгли фаеры и зал заседаний заполнился дымом. Спикера парламента Ану Брнабич облили водой.
Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучивает предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.