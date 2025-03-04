«Грандиозный вечер»: что Трамп намерен сказать в обращении к конгрессу

Обращение к объединенной сессии конгресса похоже на послание президента «О положении страны», в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. С каждым из обращений президент США выступает ежегодно примерно в одно и то же время, но цели у них разные, уточняет OPB.
Обращение «О положении страны» позволяет действующему президенту подытожить свои достижения за последний год пребывания у власти, тогда как в обращении к объединенной сессии конгресса президент в основном излагает свои планы на предстоящий год и текущую повестку дня. Трамп, вероятно, будет говорить и о том, и о другом. Сам он назвал свое обращение «Возрождение американской мечты».
Президент Трамп — величайший оратор, который когда-либо занимал Овальный кабинет. Каждый раз, когда он выступает с одним из своих обращений, американцы остаются ошеломленными.
Трамп, по словам Миллера, расскажет о первых шести неделях своего президентства, «которые стали самым успешным началом любого президентства и полны рекордных беспрецедентных достижений».
Согласно OPB, президент, вероятно, коснется темы сокращения федеральных расходов, которое поручено ведомству Илона Маска. В рамках этих усилий уже уволены десятки тысяч федеральных служащих и закрыто несколько агентств, что уже привело к множеству судебных тяжб.
Он также изложит планы по сокращению нелегальной иммиграции. Его администрация уже приостановила процесс предоставления убежища на границе с Мексикой и расселение беженцев.
Еще одной темой выступления станут торговые пошлины. Трамп успел развязать торговую войну с Китаем, Мексикой и Канадой. Он также подписал указ о расширении пошлин на сталь и алюминий и указ о введении «ответных пошлин» для торговых партнеров США.
Что касается внешней политики, Трамп наверняка будет говорить о прекращении двух военных конфликтов — между Израилем и ХАМАС и Россией и Украиной.
Как предполагают в Киеве, Трамп также может объявить об отмене санкций в отношении отдельных российских компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.
После того как президент США в соцсети Truth Social написал «я расскажу все, как есть», некоторые российские аналитики считают, что он может озвучить имеющиеся у него факты коррупции в высших эшелонах украинской власти и назвать суммы украденной помощи союзников, а также пригрозить Киеву дальнейшим расследованием имеющихся данных, чтобы сделать Зеленского более сговорчивым или настоять на его замене.