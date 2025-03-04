«Грандиозный вечер»: что Трамп намерен сказать в обращении к конгрессу

Обращение «О положении страны» позволяет действующему президенту подытожить свои достижения за последний год пребывания у власти, тогда как в обращении к объединенной сессии конгресса президент в основном излагает свои планы на предстоящий год и текущую повестку дня. Трамп, вероятно, будет говорить и о том, и о другом. Сам он назвал свое обращение «Возрождение американской мечты».