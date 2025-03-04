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«Грандиозный вечер»: что Трамп намерен сказать в обращении к конгрессу

В понедельник президент США Дональд Трамп намекнул, что вечер вторника будет «грандиозным». С тех пор все гадают, что это может означать. Во вторник, 4 марта, Трамп должен выступить с обращением к совместному заседанию конгресса. Его выступление начнется в 21:00 по восточному времени (5:00 мск). Какие темы американский президент может поднять в своем обращении, предполагают западные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Обращение к объединенной сессии конгресса похоже на послание президента «О положении страны», в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. С каждым из обращений президент США выступает ежегодно примерно в одно и то же время, но цели у них разные, уточняет OPB.

Обращение «О положении страны» позволяет действующему президенту подытожить свои достижения за последний год пребывания у власти, тогда как в обращении к объединенной сессии конгресса президент в основном излагает свои планы на предстоящий год и текущую повестку дня. Трамп, вероятно, будет говорить и о том, и о другом. Сам он назвал свое обращение «Возрождение американской мечты».

Президент Трамп — величайший оратор, который когда-либо занимал Овальный кабинет. Каждый раз, когда он выступает с одним из своих обращений, американцы остаются ошеломленными.

Стивен Миллер
заместитель главы администрации Белого дома

Трамп, по словам Миллера, расскажет о первых шести неделях своего президентства, «которые стали самым успешным началом любого президентства и полны рекордных беспрецедентных достижений».

Согласно OPB, президент, вероятно, коснется темы сокращения федеральных расходов, которое поручено ведомству Илона Маска. В рамках этих усилий уже уволены десятки тысяч федеральных служащих и закрыто несколько агентств, что уже привело к множеству судебных тяжб.

Он также изложит планы по сокращению нелегальной иммиграции. Его администрация уже приостановила процесс предоставления убежища на границе с Мексикой и расселение беженцев.

Еще одной темой выступления станут торговые пошлины. Трамп успел развязать торговую войну с Китаем, Мексикой и Канадой. Он также подписал указ о расширении пошлин на сталь и алюминий и указ о введении «ответных пошлин» для торговых партнеров США.

Что касается внешней политики, Трамп наверняка будет говорить о прекращении двух военных конфликтов — между Израилем и ХАМАС и Россией и Украиной.

В понедельник он заявил, что во время выступления в конгрессе «даст знать» о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, после того как заморозил военную помощь Киеву и ошеломил мир, начав переговоры с Владимиром Путиным.

Как предполагают в Киеве, Трамп также может объявить об отмене санкций в отношении отдельных российских компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

После того как президент США в соцсети Truth Social написал «я расскажу все, как есть», некоторые российские аналитики считают, что он может озвучить имеющиеся у него факты коррупции в высших эшелонах украинской власти и назвать суммы украденной помощи союзников, а также пригрозить Киеву дальнейшим расследованием имеющихся данных, чтобы сделать Зеленского более сговорчивым или настоять на его замене.

Трамп Дональд