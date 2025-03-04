На пост главы Косы претендуют два кандидата

Вопрос об избрании главы округа рассмотрят на заседании местной думы 21 марта 2025 года. Ранее главу муниципалитета планировали избрать в декабре 2024 года, однако конкурс не состоялся: на него поступила единственная заявка, а и. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко заявляться не стала.