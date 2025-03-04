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Департамент транспорта мэрии Новосибирска поделят на две структуры

«В ближайшие дни департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса администрации Новосибирска будет разделён на две структуры», — сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем tg-канале.

Одна из них займётся вопросами пассажирских перевозок, другая — дорогами и благоустройством. Причиной такого решения стало увеличение объема задач департамента. В Новосибирске активно осуществляются строительство и капитальный ремонт: мостов, дорог и тротуаров.

Параллельно в транспортной сфере города идет регулярное обновление подвижного состава. Разделение департамента на две структуры позволит эффективнее выполнять задачи по развитию инфраструктуры Новосибирска и повышению качества оказываемых транспортных услуг для удобства жителей города, подчеркнул глава мегаполиса.