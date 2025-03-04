Трансляцию Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ

В прошлый раз британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с площади Независимости в центре Киева 18 февраля. Журналисты установили камеру на крыше гостиницы «Украина», однако потом остановили эфир по требованию властей. Ткаченко тогда заявил, что трансляцию прекратили из соображений безопасности.