Мэр Воронежа опроверг слухи о закрытии вокзала Воронеж-1

«Мы обсуждали различные идеи: новые скверы, игровые площадки, зоны отдыха и точки общественного питания. Однако конкретные решения пока отсутствуют. Надеюсь, что к марту-апрелю у нас появятся четкие планы, которые мы сможем представить общественности. Я уверен, что этот проект будет успешным», — подчеркнул мэр.