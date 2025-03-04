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Мэр Воронежа опроверг слухи о закрытии вокзала Воронеж-1

После традиционного общения с журналистами в понедельник, 3 марта, мэр Сергей Петрин прокомментировал ситуацию вокруг железнодорожного вокзала Воронеж-1.

Он рассказал, что в январе состоялась встреча с руководителем Юго-Восточной железной дороги Игорем Наталенко. Стороны договорились о совместной разработке концепции развития вокзальной инфраструктуры.

«Мы обсуждали различные идеи: новые скверы, игровые площадки, зоны отдыха и точки общественного питания. Однако конкретные решения пока отсутствуют. Надеюсь, что к марту-апрелю у нас появятся четкие планы, которые мы сможем представить общественности. Я уверен, что этот проект будет успешным», — подчеркнул мэр.

Он также развеял слухи о возможном закрытии или переносе вокзала. «Основная идея заключается в создании зон отдыха для всех возрастов. Никаких разговоров о переносе вокзала не велось», — уточнил Сергей Петрин.