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В СВР назвали виновных в задержании победившего кандидата в президенты Румынии

Руководство Европейского союза (ЕС) стоит за решением предъявить обвинения победившему кандидату на выборах в Румынии кандидату Келину Джорджеску, итоги которых позже были отменены. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Источник: AP 2024

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае», — отмечается в заявлении СВР.

В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением к власти президента США Дональда Трампа. В связи с этим, они ведут борьбу со всеми европейскими политиками, симпатизирующими американскому лидеру.