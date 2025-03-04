В СВР назвали виновных в задержании победившего кандидата в президенты Румынии

В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением к власти президента США Дональда Трампа. В связи с этим, они ведут борьбу со всеми европейскими политиками, симпатизирующими американскому лидеру.