«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае», — отмечается в заявлении СВР.
В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением к власти президента США Дональда Трампа. В связи с этим, они ведут борьбу со всеми европейскими политиками, симпатизирующими американскому лидеру.