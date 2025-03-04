Песков призвал США и Иран решать все свои проблемы путем переговоров

По данным источников Bloomberg, Россия согласилась помочь администрации США в контактах с Ираном по вопросам иранской ядерной программы и поддержки Тегераном враждебных к Вашингтону сил на Ближнем Востоке. Они утверждают, что соответствующую просьбу озвучил президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля и что эта тема также обсуждалась во время переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.