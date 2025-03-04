Правительство Прикамья получит новые градполномочия

В частности, в Прикамье будут установлены требования, при соблюдении которых территории садоводства и огородничества могут быть включены региональными властями в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства могут образовать новый населенный пункт. Также в правительстве станут согласовывать проекты планировки территории, предусматривающие размещение объектов регионального значения, для которых допускается изъятие участков под госнужды, до их утверждения. Краевые власти также будут определять перечень объектов капстроя, для которых согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется.