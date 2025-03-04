Андрей Бочаров доложил Устинову о готовности региона к паводку и пожарам

Отметим, в Волгоградской области противопожарная служба насчитывает 1,7 тыс. человек и порядка 300 единиц специализированной техники. В 2025 году в регионе будут созданы два межрайонных подразделения быстрого реагирования, которые смогут оперативно усиливать пожарных на том или ином направлении. Для тушения лесных возгораний на базе лесничеств создадут специализированную межрайонную группу экстренного реагирования.