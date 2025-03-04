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Responsible Statecraft: какие условия мирного плана может принять Россия

Россия неоднократно озвучивала условия, на которых она готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. И США неоднократно заявляли о том, что Кремлю придется пойти на некоторые уступки. На что же в итоге может согласиться Москва, рассказывают эксперты в статье для Responsible Statecraft.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Анатоль Ливен (британский политолог, журналист, историк), Джордж Биб (бывший руководитель аналитического отдела по России в ЦРУ) и Марк Эпископос (научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси, специалист по Евразии) считают, что Россию могли бы устроить следующие условия:

  • Украина в рамках военной помощи союзников может продолжить получать западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет дальнего радиуса действия, которые способны наносить удары вглубь российской территории.
  • На территорию Украины могут быть введены миротворческие силы Организации Объединенных Наций, в состав которых войдут военнослужащие из нейтральных государств Глобального Юга, например из Индии, Бразилии или ЮАР. Хотя они вряд ли смогут отразить «новое вторжение» или предотвратить возобновление боевых действий на Украине, Москва не захочет рисковать их жизнями.
  • Условия мирного урегулирования должны в определенной степени учитывать интересы и России, и Украины, иначе мир будет непрочным.

Однако в Европе по-прежнему верят в безграничные территориальные амбиции России, ее враждебность по отношению к Западу и «безрассудную агрессию». Если бы это было действительно так, то любое стремление к миру изначально было бы совершенно бессмысленным, а единственной разумной стратегией Запада было бы уничтожение России как государства.

Но в этом случае единственная проблема, по словам президента США Дональда Трампа, заключается в том, что это приведет к третьей мировой войне и концу цивилизации.

Любое мирное урегулирование должно учитывать реальность. В противном случае оно обернется неубедительной попыткой вовлечь заинтересованные стороны в переговоры с нулевым результатом.