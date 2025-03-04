Responsible Statecraft: какие условия мирного плана может принять Россия

западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет

западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет дальнего

Украина в рамках военной помощи союзников может продолжить получать западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет дальнего радиуса действия, которые способны наносить удар ы вглубь российской территории .

Украина в рамках военной помощи союзников может продолжить получать западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет дальнего радиуса действия, которые способны наносить удар ы вглубь российской территории .

Украина в рамках военной помощи союзников может продолжить получать западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет дальнего радиуса действия, которые способны наносить удар ы вглубь российской территории .