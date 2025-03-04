Responsible Statecraft: какие условия мирного плана может принять Россия

Согласно статье, Анатоль Ливен (британский политолог, журналист, историк), Джордж Биб (бывший руководитель аналитического отдела по России в ЦРУ) и Марк Эпископос (научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси, специалист по Евразии) считают, что Россию могли бы устроить следующие условия:
- Украина в рамках военной помощи союзников может продолжить получать западное оружие и налаживать на своей территории собственное производство. Однако должны быть исключены поставки ракет дальнего радиуса действия, которые способны наносить удары вглубь российской территории.
- На территорию Украины могут быть введены миротворческие силы Организации Объединенных Наций, в состав которых войдут военнослужащие из нейтральных государств Глобального Юга, например из Индии, Бразилии или ЮАР. Хотя они вряд ли смогут отразить «новое вторжение» или предотвратить возобновление боевых действий на Украине, Москва не захочет рисковать их жизнями.
- Условия мирного урегулирования должны в определенной степени учитывать интересы и России, и Украины, иначе мир будет непрочным.
Однако в Европе по-прежнему верят в безграничные территориальные амбиции России, ее враждебность по отношению к Западу и «безрассудную агрессию». Если бы это было действительно так, то любое стремление к миру изначально было бы совершенно бессмысленным, а единственной разумной стратегией Запада было бы уничтожение России как государства.
Любое мирное урегулирование должно учитывать реальность. В противном случае оно обернется неубедительной попыткой вовлечь заинтересованные стороны в переговоры с нулевым результатом.