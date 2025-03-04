В АФМ произошли кадровые перестановки

Так, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя агентства назначены следующие сотрудники:
- генерал-майор Саукомбеков Саят Махметович на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
- генерал-майор Асанбаев Еркебулан Толегенович на должность руководителя Следственного департамента;
- полковник Остроумов Руслан Игоревич на должность руководителя Оперативного департамента;
- полковник Турганбаев Данияр Муханович на должность руководителя Департамента кадровой работы;
- подполковник Райымкулов Даурен Куатбекович на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
- полковник Молдабеков Айдын Капарович на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
- полковник Каримов Нурлан Махсотович на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
- полковник Булегенов Ержан Ергалиевич на должность руководителя ДЭР по области Абай;
- полковник Жунусов Арман Оразович на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области.