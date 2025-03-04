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В АФМ произошли кадровые перестановки

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) произошел ряд кадровых перестановок. Об этом во вторник, 4 марта 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе агентства.

Источник: Zakon.kz

Так, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя агентства назначены следующие сотрудники:

  • генерал-майор Саукомбеков Саят Махметович на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
  • генерал-майор Асанбаев Еркебулан Толегенович на должность руководителя Следственного департамента;
  • полковник Остроумов Руслан Игоревич на должность руководителя Оперативного департамента;
  • полковник Турганбаев Данияр Муханович на должность руководителя Департамента кадровой работы;
  • подполковник Райымкулов Даурен Куатбекович на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
  • полковник Молдабеков Айдын Капарович на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
  • полковник Каримов Нурлан Махсотович на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
  • полковник Булегенов Ержан Ергалиевич на должность руководителя ДЭР по области Абай;
  • полковник Жунусов Арман Оразович на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области.