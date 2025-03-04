Бочаров принял участие в заседании совета под председательством Устинова

Особое внимание было уделено мерам по повышению пожарной безопасности и снижению рисков чрезвычайных ситуаций в период паводков. В нашем регионе уже обеспечено 100-процентное прикрытие от огня за счет 120 противопожарных подразделений, в состав которых входят 1,7 тыс. человек и свыше 300 единиц спецтехники. Также действуют 22 лесопожарные станции с 166 единицами техники.