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Бочаров принял участие в заседании совета под председательством Устинова

На заседании совета при полномочном представителе Президента России в ЮФО Владимире Устинове обсудили вопросы пожарной безопасности и подготовки к возможным паводкам. В совещании, прошедшем в формате видеоконференции, принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Особое внимание было уделено мерам по повышению пожарной безопасности и снижению рисков чрезвычайных ситуаций в период паводков. В нашем регионе уже обеспечено 100-процентное прикрытие от огня за счет 120 противопожарных подразделений, в состав которых входят 1,7 тыс. человек и свыше 300 единиц спецтехники. Также действуют 22 лесопожарные станции с 166 единицами техники.

В 2025 году в Волгоградской области начнут работу два межрайонных подразделения быстрого реагирования областной противопожарной службы, а на базе Волгоградского лесничества создадут специализированную группу для экстренного реагирования на возгорания в лесном фонде.

Параллельно продолжается подготовка к паводкам. На заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям утвержден комплексный план мероприятий, направленный на обеспечение безопасности и оперативное реагирование на возможные угрозы.