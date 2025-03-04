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Собянин принял решение об единовременной выплате пострадавшим от радиационных аварий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об единовременной выплате пострадавшим от радиационных аварий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Принято решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. По традиции выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) 26 апреля. Ее размер составит от 3 до 10 тыс. руб. в зависимости от категории получателей», — говорится в сообщении.

Планируется, что поддержку получат 13 тыс. 632 москвича — это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от иных радиационных аварий и катастроф, а также члены семей, которые потеряли кормильца из числа горожан, подвергшихся воздействию радиации.

Собянин Сергей