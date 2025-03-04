Собянин принял решение об единовременной выплате пострадавшим от радиационных аварий

«Принято решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. По традиции выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) 26 апреля. Ее размер составит от 3 до 10 тыс. руб. в зависимости от категории получателей», — говорится в сообщении.
Планируется, что поддержку получат 13 тыс. 632 москвича — это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от иных радиационных аварий и катастроф, а также члены семей, которые потеряли кормильца из числа горожан, подвергшихся воздействию радиации.