Премьер Италии сделала заявление об отправке военных на Украину

По словам Мелони, вопрос о том, как добиться перемирия на таких условиях, чтобы конфликт не возобновился, остается главным. Он важен не только для Украины, но и для европейских стран, для всего мира.
Великобритания и Франция занимаются разработкой плана перемирия на Украине. Его концепция подразумевает создание группы стран «Европа-плюс», которая отправит миротворцев на помощь Киеву для обеспечения безопасности.
28 февраля президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры завершились публичной перепалкой на тему урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Президент Украины выступил против мирного разрешения кризиса, что противоречит позиции Трампа. 4 марта американский президент распорядился прекратить поставки вооружения ВСУ.