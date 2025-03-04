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Премьер Италии сделала заявление об отправке военных на Украину

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не будет отправлять воинский контингент на Украину, так как это малоэффективный и сложный вариант.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на AGI, премьер-министр добавила, что предложенные концепции по урегулированию украинского кризиса Италия не примет.

По словам Мелони, вопрос о том, как добиться перемирия на таких условиях, чтобы конфликт не возобновился, остается главным. Он важен не только для Украины, но и для европейских стран, для всего мира.

Великобритания и Франция занимаются разработкой плана перемирия на Украине. Его концепция подразумевает создание группы стран «Европа-плюс», которая отправит миротворцев на помощь Киеву для обеспечения безопасности.

28 февраля президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры завершились публичной перепалкой на тему урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Президент Украины выступил против мирного разрешения кризиса, что противоречит позиции Трампа. 4 марта американский президент распорядился прекратить поставки вооружения ВСУ.