Молдова сможет получить доступ к резерву кибербезопасности ЕС

Был одобрен отчет о консультативном заключении по внесению изменений в Соглашение между нашей страной и ЕС об участии Республики Молдова в программе «Цифровая Европа» на 2021−2027 годы с бюджетом 7,6 миллиарда евро. В результате республика сможет получить доступ к финансированию проектов, направленных на достижение всех трех конкретных целей программы.