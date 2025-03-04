Молдова сможет получить доступ к резерву кибербезопасности ЕС

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Республика Молдова сможет получить доступ к резерву кибербезопасности Европейского союза, сообщили в пресс-службе парламента республики по итогам заседания Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.
Был одобрен отчет о консультативном заключении по внесению изменений в Соглашение между нашей страной и ЕС об участии Республики Молдова в программе «Цифровая Европа» на 2021−2027 годы с бюджетом 7,6 миллиарда евро. В результате республика сможет получить доступ к финансированию проектов, направленных на достижение всех трех конкретных целей программы.
Резерв кибербезопасности ЕС представляет собой механизм поддержки реагирования на инциденты и немедленного восстановления после регистрации значительных и масштабных инцидентов кибербезопасности.
По мнению властей, ратификация этого документа усилит возможности страны в сфере кибербезопасности. Более того, участие в программе «Цифровая Европа 2021−2027» способствует ускорению цифровой трансформации экономики, промышленности и общества.
Программа «Цифровая Европа» на 2021−2027 годы предусматривает финансирование проектов, нацеленных на высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, передовые цифровые навыки, развертывание и оптимальное использование цифровых возможностей и взаимодействия, а также кибербезопасность и доверие. Наша страна ратифицировала соглашение об участии в данной программе в 2024 году.