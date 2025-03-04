Президент России Владимир Путин отметил достижения тренеров из Башкирии

Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех тренеров из Башкирии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Они поощрены за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов.
Орденом дружбы награжден Петр Буйлов — тренер сборной команды России по паралимпийским видам спорта (легкая атлетика).
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени получит Ольга Байракова — тренер-преподаватель Центра адаптивного спорта Республики Башкортостан.
Фаниль Киреев поощрен медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Он является тренером-преподавателем по плаванию ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» и тренером-преподавателем Центра адаптивного спорта РБ.
Наканец, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден Сергей Трухачев — тренер сборной команды России по паралимпийским видам спорта (плавание).