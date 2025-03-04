На Дону на случай пожаров и наводнений создана группировка из 10 тысяч человек

Губернатор Ростовской области доложил Владимиру Устинову, что на Дону с началом пожароопасного сезона к работе приступят маневренные и патрульные группы. Общая группировка сил и средств для тушения ландшафтных пожаров, свыше 7,3 тыс. человек и около 1,5 тыс. техники.
«Половодье в этом году ожидается ниже нормы, затопления территорий не прогнозируются. В готовности системы оповещения. На постоянном дежурстве почти 1,8 тысячи человек, около 1,3 тыс. единиц спецтехники, 152 плавсредств», — отметил губернатор.