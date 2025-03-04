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Учения с «запасниками» продолжаются в Беларуси

В белорусской армии продолжается целый ряд мероприятий, которые идут в рамках проверки боеготовности Вооруженных Сил.

Источник: Александр Севенко, "Ваяр"

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Командно-штабное учение проводится в ходе проверки боевой готовности армии с подразделениями, укомплектованными военнообязанными, призванными из запаса, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

«На участке местности инженерное подразделение выполнило задачу по наведению мостовой переправы. Отделение РХБЗ провело разведку местности на наличие в воздухе отравляющих веществ», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что артиллерия на полигоне отрабатывала нанесение комплексного огневого поражения: самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» провели боевые стрельбы по отдельным целям с закрытых огневых позиций.

«Особое внимание уделялось маскировке, инженерному оборудованию и смене огневых позиций», — уточнили в Минобороны.

В рамках учений артиллерия вела огонь и осуществляла корректировку с помощью беспилотной авиации.

Ранее стало известно, что в Военной академии Беларуси также проходит командно-штабное учение с преподавателями и слушателями факультета Генштаба.

Учения