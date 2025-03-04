Учения с «запасниками» продолжаются в Беларуси

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Командно-штабное учение проводится в ходе проверки боевой готовности армии с подразделениями, укомплектованными военнообязанными, призванными из запаса, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
«На участке местности инженерное подразделение выполнило задачу по наведению мостовой переправы. Отделение РХБЗ провело разведку местности на наличие в воздухе отравляющих веществ», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что артиллерия на полигоне отрабатывала нанесение комплексного огневого поражения: самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» провели боевые стрельбы по отдельным целям с закрытых огневых позиций.
«Особое внимание уделялось маскировке, инженерному оборудованию и смене огневых позиций», — уточнили в Минобороны.
В рамках учений артиллерия вела огонь и осуществляла корректировку с помощью беспилотной авиации.
Ранее стало известно, что в Военной академии Беларуси также проходит командно-штабное учение с преподавателями и слушателями факультета Генштаба.