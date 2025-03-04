ГД одобрила проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсии

Пискарев подчеркивал, что в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. При этом, по его словам, рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений, этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый законопроект.