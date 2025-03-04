Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру

«Его отношение к Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», — пишет портал, уточняя, что дружелюбный настрой Трампа в отношении Москвы проявляется в его стремлении к миру на Украине и «улучшению отношений между обладающими ядерным оружием сверхдержавами».