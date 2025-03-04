Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру

«Его отношение к Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», — пишет портал, уточняя, что дружелюбный настрой Трампа в отношении Москвы проявляется в его стремлении к миру на Украине и «улучшению отношений между обладающими ядерным оружием сверхдержавами».
Как отмечает Axios, Трамп предпринимает ряд шагов, отвечающих интересам России, последним из которых стало решение о приостановке американской военной помощи Украине. Кроме того, американский лидер «рассматривает возможность смягчения санкций в отношении Москвы и намекает на [необходимость] смены режима в Киеве».
18 февраля Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет занять место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.
3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию. Приостановка помощи произошла через несколько дней после перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме.