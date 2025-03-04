Politico: ЕС остановил разработку нового пакета помощи Киеву из-за Венгрии

«Помимо поставок оружия, есть еще системы наведения, данные спутниковой разведки, без которых американское оружие не будет работать. Если Штаты прекратят предоставлять Киеву и это, то Украина с очень большой долей вероятности вскоре потерпит сокрушительное поражение. Возможно, Зеленский одумается и поймет, что когда ему протягивают руку, лучше ее взять, а не сидеть в болоте. Европейцы же, наоборот, пытаются сделать так, чтобы Зеленский продолжал войну любой ценой», — сказал Джабаров.