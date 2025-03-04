Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с США

«С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда», — сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что это соглашение содержит только намерение образовать инвестиционный фонд, а впоследствии две страны подпишут другое соглашение, которое будут ратифицировать украинский парламент и конгресс США.
Соглашение о фонде утверждено правительством Украины и страна готова начать сотрудничество в любой момент, подчеркнул премьер-министр.
Политик заявил, что оно важно для «экономического роста» его государства, это будет также «определенным элементом защиты Украины со стороны США».
По словам Шмыгаля, украинская сторона ожидает обратной связи.