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Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с США

Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

Источник: Reuters

«С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что это соглашение содержит только намерение образовать инвестиционный фонд, а впоследствии две страны подпишут другое соглашение, которое будут ратифицировать украинский парламент и конгресс США.

Соглашение о фонде утверждено правительством Украины и страна готова начать сотрудничество в любой момент, подчеркнул премьер-министр.

Политик заявил, что оно важно для «экономического роста» его государства, это будет также «определенным элементом защиты Украины со стороны США».

По словам Шмыгаля, украинская сторона ожидает обратной связи.