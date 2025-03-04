В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, сообщает РИА Новости.
В частности, представитель Кремля сказал о том, что, действительно, визит белорусского лидера для переговоров с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время готовится.
Также Песков сказал, что Путин и Лукашенко недавно договорились о том, что визит белорусского президента состоится уже скоро.
— Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время. Когда именно, мы вам сообщим, — прокомментировал Песков.
В конце февраля «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко готовится встретиться с Путиным через неделю.
И еще белорусский лидер сказал, почему белорусы будут благодарить власти многие поколения.
Также Александр Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США.