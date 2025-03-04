Туск сообщил о приостановке отправки военной помощи США через Польшу

«Информация, которая идет с польско-украинской границы, из хаба в Ясенке, подтверждает заявления американской стороны», — сказал Дональд Туск перед заседанием польского кабмина в эфире TVP Info (цитата по ТАСС).
Польский премьер назвал решение США «самым большим вызовом за последние десятилетия».
Накануне Белый дом США подтвердил приостановку поставок военной помощи Украине. В ЕС считают, что без помощи со стороны Вашингтона у украинской армии хватит оружия, чтобы сражаться до лета. По данным The Wall Street Journal, Киев может лишиться некоторых самых современных вооружений, в том числе систем ПВО.
Решение о приостановке военной помощи было принято после конфликта президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Их встреча переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по способах урегулиррвания российско-украинского конфликта.