Туск сообщил о приостановке отправки военной помощи США через Польшу

Накануне Белый дом США подтвердил приостановку поставок военной помощи Украине. В ЕС считают, что без помощи со стороны Вашингтона у украинской армии хватит оружия, чтобы сражаться до лета. По данным The Wall Street Journal, Киев может лишиться некоторых самых современных вооружений, в том числе систем ПВО.