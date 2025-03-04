Назначен новый заместитель Генпрокурора: им стал бывший бизнес-омбудсмен

Карьера и опыт
До этого Касимов занимал пост Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсмена) с июля 2017 года.
Свою профессиональную деятельность Касимов начал в 1997 году в качестве специалиста в государственно-акционерной внешнеторговой компании «Инновация» при Министерстве внешнеэкономических связей.
С 2003 по 2017 годы занимал различные должности в органах прокуратуры, в том числе первого заместителя прокурора Самаркандской области, после чего стал бизнес-омбудсменом.
Теперь, став заместителем Генерального прокурора, Касимову предстоит работать в новом качестве и, вероятно, использовать свой опыт в сфере защиты прав предпринимателей и надзора за законностью.