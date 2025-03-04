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Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

Он вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла и совершил несколько длительных пролетов над акваторией.

Источник: Balon Greyjoy/CC0

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США совершил полет над Черным морем недалеко от берегов Крыма, следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

Самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла (остров Сицилия) и совершил несколько длительных пролетов над акваторией Черного моря, после чего взял курс обратно на Сицилию.

Ранее несколько специализированных Telegram-каналов отмечали, что такая вылазка для самолетов Poseidon стала первой — раньше они держались суши, как правило, летая над территорией Румынии.