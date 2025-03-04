Фон дер Ляйен: странам ЕС выделят €150 млрд для инвестиций в оборону

И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности", — уточнила фон дер Ляйен.