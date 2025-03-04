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В Новосибирске назначены главы новых транспортных ведомств

Они приступят к работе с 5 марта.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске завершается реорганизация департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Новыми руководителями назначены Павел Ивахненко (департамент транспорта) и Александр Стефанов (департамент дорожно-благоустроительного комплекса). Они приступят к работе с 5 марта, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

«Уверен, что их опыт и профессионализм позволят достичь видимых изменений в развитии транспорта, дорожной отрасли и благоустройства Новосибирска», — отметил градоначальник.

Решение о разделении департамента приняли из-за увеличившегося объема задач. Теперь одна структура займётся вопросами пассажирских перевозок, другая — дорогами и благоустройством. Ожидается, что это поможет эффективнее решать проблемы городской инфраструктуры.