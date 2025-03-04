СМИ: приостановка помощи США Украине касается в основном бронетехники

Источники издания — высокопоставленные американские чиновники — уточнили, что ВСУ уже получили 90% военной помощи, направленной командой экс-президента Джо Байдена.
«В эти пакеты входит большое количество критически важного военного снаряжения и противотанковых систем, например, ПТРК Javelin», — приводит слова чиновников «Интерфакс».
Оставшееся вооружение, которое теперь останется на складах в США, представляет собой бронетехнику, которую не могли оперативно отправить на Украину, так как она требовала ремонта и подготовки.
ABC News уточняет, что речь идет о поставках вооружения по схеме PDA (Presidential Drawdown Authority), по которой Украине предоставлялось вооружение, уже имеющееся на складах, а не заказанное для выпуска американскими оборонными предприятиями.
Напомним, 4 марта стало известно о распоряжении президента США Дональда Трампа о «заморозке» поставок американского вооружения Украине. Скорее всего, Киев, несмотря на паузу в военной поддержке со стороны Белого дома, продолжит получать оружие по контрактам с частными американскими компаниями, уточняет ABC News. Такие поставки не контролируются схемой PDA.