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СМИ: приостановка помощи США Украине касается в основном бронетехники

После отказа в военной помощи со стороны США Украина не дополучит бронетехнику. Об этом рассказало издание ABC News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источники издания — высокопоставленные американские чиновники — уточнили, что ВСУ уже получили 90% военной помощи, направленной командой экс-президента Джо Байдена.

«В эти пакеты входит большое количество критически важного военного снаряжения и противотанковых систем, например, ПТРК Javelin», — приводит слова чиновников «Интерфакс».

Оставшееся вооружение, которое теперь останется на складах в США, представляет собой бронетехнику, которую не могли оперативно отправить на Украину, так как она требовала ремонта и подготовки.

ABC News уточняет, что речь идет о поставках вооружения по схеме PDA (Presidential Drawdown Authority), по которой Украине предоставлялось вооружение, уже имеющееся на складах, а не заказанное для выпуска американскими оборонными предприятиями.

Напомним, 4 марта стало известно о распоряжении президента США Дональда Трампа о «заморозке» поставок американского вооружения Украине. Скорее всего, Киев, несмотря на паузу в военной поддержке со стороны Белого дома, продолжит получать оружие по контрактам с частными американскими компаниями, уточняет ABC News. Такие поставки не контролируются схемой PDA.