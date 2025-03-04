Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

Левитт также подчеркнула, что Трамп намерен «погрузиться во внешнюю политику» и рассказать о своем желании урегулировать конфликт на Украине. Кроме того, по ее словам, американский лидер и его администрация «не беспокоятся» из-за того, что члены Демократической партии могут сорвать предстоящую речь президента США.