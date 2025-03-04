Глава управления ЖКХ Воронежа Вячеслав Мамаев покинул пост

С поста руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Воронежа ушел Вячеслав Мамаев. О кадровых перестановках рассказал мэр Сергей Петрин в своем официальном телеграм-канале.
Он пояснил, что Мамаев написал заявление по собственному желанию. Но продолжит работать в администрации города в управлении делами. Временно исполнять обязанности руководителя управления ЖКХ будет Игорь Черенков.
Напомним, Вячеслав Мамаев занял пост руководителя управления ЖКХ в апреле 2024 года. Ранее он был главой Грибановского района.