В Севастополе появился новый праздник

Законопроект был внесен в Заксобрание и во вторник на пленарном заседании депутаты поддержали документ в двух чтениях.
«Считаю, это особенно важно сейчас — в год, когда мы отпразднуем 80-ю годовщину Победы», — отметил губернатор Севастополя.
Он напомнил, что Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года к исходу дня. Но бои на Крымском полуострове не закончились. Приморская армия, 10-й стрелковый корпус 51-й армии и 19-й танковый корпус 12 мая 1944 года штурмом взяли последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес. Это и было окончательным разгромом противника в Крыму.
Крымская наступательная операция 1944 года осталась в истории как одна из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров, отметил Развожаев.
Ранее в Крыму установили новый праздник — День Государственного совета Республики Крым — парламента РК. Соответствующее решение было принято на заседании ГС республики.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.