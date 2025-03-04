В Севастополе появился новый праздник

Он напомнил, что Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года к исходу дня. Но бои на Крымском полуострове не закончились. Приморская армия, 10-й стрелковый корпус 51-й армии и 19-й танковый корпус 12 мая 1944 года штурмом взяли последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес. Это и было окончательным разгромом противника в Крыму.