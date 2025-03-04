Никита Чеботарев покидает пост руководителя пресс-службы мэрии Воронежа

Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.
Господин Чеботарев принял такое решение в связи с состоянием здоровья. «Это давнее решение, некоторые редакции СМИ о нем знают еще с прошлой осени. Да и в принципе оно перезревшее — запоздало почти на год, так уж сложились обстоятельства тогда. Сейчас оно будет реализовываться не совсем так, как подразумевалось изначально, но и рак в четвертой стадии я себе вообще не планировал», — рассказал уже экс-чиновник в своем Telegram-канале.
Бывший руководитель городской пресс-службы добавил, что в ближайшее время будет восстанавливаться после операции. «Его опыт и навыки востребованы в муниципалитете, ожидаем, что по мере восстановления Никита Михайлович сможет вернуться к службе на другом функционале», — добавил мэр.
Кроме того, накануне должность руководителя управления ЖКХ в горадминистрации по собственному желанию покинул экс-глава Грибановского района Воронежской области Вячеслав Мамаев. Он возглавлял ведомство с апреля 2024 года. Теперь будет работать в управлении делами мэрии. Врио руководителя управления назначен Игорь Черенков.
Также ушел в отставку директор МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин. Он занимал эту должность с 2014 года. Главой учреждения назначен Роман Образцов, который ранее был замдиректора там же.