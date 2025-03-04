Никита Чеботарев покидает пост руководителя пресс-службы мэрии Воронежа

Господин Чеботарев принял такое решение в связи с состоянием здоровья. «Это давнее решение, некоторые редакции СМИ о нем знают еще с прошлой осени. Да и в принципе оно перезревшее — запоздало почти на год, так уж сложились обстоятельства тогда. Сейчас оно будет реализовываться не совсем так, как подразумевалось изначально, но и рак в четвертой стадии я себе вообще не планировал», — рассказал уже экс-чиновник в своем Telegram-канале.