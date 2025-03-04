Нового замгубернатора назначили в Ростовской области

Дмитрий Водолацкий является участником специальной военной операции. Он родился в городе Азов и имеет образование в области безопасности и дипломатии, окончив академию ФСБ и дипломатическую академию МИД. Его опыт включает в себя военную службу, работу в коммерческих и государственных структурах, а также в муниципальных органах власти.