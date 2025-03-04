Нового замгубернатора назначили в Ростовской области

Информацию об этом опубликовал глава региона в своем телеграм-канале 4 февраля.
В новой должности Дмитрий Водолацкий будет заниматься вопросами, связанными с курированием государственной политики в области теробороны, а также взаимодействием с военными, таможенными и пограничными органами.
Дмитрий Водолацкий является участником специальной военной операции. Он родился в городе Азов и имеет образование в области безопасности и дипломатии, окончив академию ФСБ и дипломатическую академию МИД. Его опыт включает в себя военную службу, работу в коммерческих и государственных структурах, а также в муниципальных органах власти.