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Нового замгубернатора назначили в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Дмитрия Водолацкого своим новым заместителем.

Источник: Reuters

Информацию об этом опубликовал глава региона в своем телеграм-канале 4 февраля.

В новой должности Дмитрий Водолацкий будет заниматься вопросами, связанными с курированием государственной политики в области теробороны, а также взаимодействием с военными, таможенными и пограничными органами.

Дмитрий Водолацкий является участником специальной военной операции. Он родился в городе Азов и имеет образование в области безопасности и дипломатии, окончив академию ФСБ и дипломатическую академию МИД. Его опыт включает в себя военную службу, работу в коммерческих и государственных структурах, а также в муниципальных органах власти.