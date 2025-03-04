Эйсмонт рассказала о подготовке инаугурации Лукашенко

«Мы планируем, продумываем, из каких составных частей она будет состоять. Мы знаем, что по традиции их несколько. Какие-то, может быть, новые элементы, нюансы привнести. Ничего революционно нового, конечно же, не будет. Все основные элементы будут сохранены. Но ищем, чем бы немножко разнообразить, украсить эту важнейшую церемонию», — сказала Наталья Эйсмонт.