Эйсмонт рассказала о подготовке инаугурации Лукашенко

«Мы планируем, продумываем, из каких составных частей она будет состоять. Мы знаем, что по традиции их несколько. Какие-то, может быть, новые элементы, нюансы привнести. Ничего революционно нового, конечно же, не будет. Все основные элементы будут сохранены. Но ищем, чем бы немножко разнообразить, украсить эту важнейшую церемонию», — сказала Наталья Эйсмонт.
Согласно Конституции Беларуси, Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента.