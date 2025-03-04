Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности

МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон “О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.