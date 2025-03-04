«У нас всего хватает». Лукашенко потребовал прекратить нытье из-за нехватки людей в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта во время рассмотрения кадровых вопросов по новому составу правительства потребовал у чиновников прекратить нытье из-за нехватки людей в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Надо прекратить это нытье, что у нас не хватает людей. Что значит не хватает? У нас производительность труда посмотрите какая: в три раза ниже, чем в Европе, — заявил глава государства.
Он акцентировал внимание на том, что нужно в три раза больше нагружаться и загружаться, «а не ныть, что у нас не хватает кого-то»:
— У нас всего хватает! Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что нужно иметь в виду: государство свои функции выполняет и выполнит, уточнив, что речь идет про всю вертикаль власти — от президента до председателя сельского совета. Он отметил, что просит всегда у белорусов одного — обеспечить себя и свою семью.
— Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование — вы за это не платите. Детишкам будем маленьким в детских садах, школах помогать и прочее. Будем помогать. Но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст или с вертолета сбросит, — сказал президент.
Лукашенко уточнил, что подобного не будет, так это сделать нельзя. Он добавил, что в Беларуси нет, как в США, станка, печатающего деньги, на которые население бросается как на свежие пирожки.
— Обеспечить нужно каждому человеку себя и свою семью. Все остальное — за нами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о передаче части полномочий президента: «Чтобы ко мне губернаторы не обращались».
Тем временем Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США.
Кроме того, Лукашенко сказал, за что белорусы будут благодарны властям многие поколения.