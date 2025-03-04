«У нас всего хватает». Лукашенко потребовал прекратить нытье из-за нехватки людей в Беларуси

— Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование — вы за это не платите. Детишкам будем маленьким в детских садах, школах помогать и прочее. Будем помогать. Но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст или с вертолета сбросит, — сказал президент.