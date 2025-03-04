Томская гордума перешла на ручной подсчет голосов из-за санкций

«К сожалению, санкции не дают нам починить нашу систему голосования — нет нужных материалов, из которых мы можем изготовить эти платы. Не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование не из дружественной нам страны», — рассказал Сеченов. В результате поломки подсчет голосов производится вручную.