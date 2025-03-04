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Томская гордума перешла на ручной подсчет голосов из-за санкций

В Томске городская дума перешла на голосование с помощью карточек из-за невозможности починить систему электронного голосования, сообщило «РИА Томск».

Источник: РБК

Во вторник на собрании гордумы спикер Сергей Сеченов сказал, что введенные против России санкции осложнили ремонт системы электронного голосования, поскольку требуемые комплектующие производятся в странах, считающихся недружественными.

«К сожалению, санкции не дают нам починить нашу систему голосования — нет нужных материалов, из которых мы можем изготовить эти платы. Не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование не из дружественной нам страны», — рассказал Сеченов. В результате поломки подсчет голосов производится вручную.

В пресс-службе думы ТАСС сообщили, что оборудование для электронного голосования было приобретено и установлено в 2012 году, в настоящее время проводится экспертиза его ремонтопригодности. Если выяснится, что оно не подлежит ремонту, дума сможет, следуя требованиям законодательства, приобрести новое оборудование российского производства.

Согласно опросу, проведенному в августе 2024 года Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, 53% российских предприятий заявили об отсутствии в России альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции иностранного оборудования. 50% предприятий сталкиваются с ростом себестоимости продукции, 30% — с отсутствием альтернативных поставщиков в дружественных странах.

санкции