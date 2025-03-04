«Новые элементы, нюансы». Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки к инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала про подготовку к инаугурации Александра Лукашенко, одержавшего победу на выборах президента в январе 2025 года. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Эйсмонт уточнил, что сейчас продумывают и планируют, из каких именно составных частей будет состоять инаугурация. Она заметила — по традиции их несколько.
— Какие-то, может быть, новые элементы, нюансы привнести. Ничего революционно нового, конечно же, не будет, — обратила внимание пресс-секретарь президента Беларуси.
Вместе с тем Наталья Эйсмонт заверила, что все основные элементы будут сохранены, подчеркнув:
— Но ищем, чем бы немножко разнообразить, украсить эту важнейшую церемонию.
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