Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 21 февраля впервые признала свое намерение обсудить с Лондоном и Парижем расширение ядерной защиты. Этот ярый атлантист вопреки всем ожиданиям собрался поинтересоваться у англичан и французов, можно ли их ядерную защиту «распространить на немцев», говорится в статье.
Хотя дискуссия только началась и остается «крайне деликатной», президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля заявил, что готов поднять вопрос о раскрытии французского ядерного зонтика над другими европейскими странами.
«Этот вопрос становится все актуальнее из-за растущей неопределенности относительно американских гарантий и обязательств в рамках НАТО», — пояснил французский дипломатический источник.
Поскольку Макрон пока не уточнил географические границы «жизненно важных интересов» европейских стран, ситуация с требованиями к силам сдерживания неясна. Однако он отдается себе отчет в том, что французские силы сдерживания не смогут заменить американский ядерный зонтик.