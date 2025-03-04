Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 21 февраля впервые признала свое намерение обсудить с Лондоном и Парижем расширение ядерной защиты. Этот ярый атлантист вопреки всем ожиданиям собрался поинтересоваться у англичан и французов, можно ли их ядерную защиту «распространить на немцев», говорится в статье.