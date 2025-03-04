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Le Monde: в Европе все больше заинтересованы во французском и британском ядерных зонтиках

Развертывание в Европе сил ядерного сдерживания Франции и Великобритании привлекает растущий интерес со стороны союзников. Однако остается много вопросов относительно реализации такого проекта, предупреждает Le Monde.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 21 февраля впервые признала свое намерение обсудить с Лондоном и Парижем расширение ядерной защиты. Этот ярый атлантист вопреки всем ожиданиям собрался поинтересоваться у англичан и французов, можно ли их ядерную защиту «распространить на немцев», говорится в статье.

Хотя дискуссия только началась и остается «крайне деликатной», президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля заявил, что готов поднять вопрос о раскрытии французского ядерного зонтика над другими европейскими странами.

Еще несколько месяцев назад такая ситуация казалась немыслимой, но, похоже, с тех пор позиция Франции нашла отклик среди ранее воздерживавшихся государств: стран Балтии, Швеции, Румынии и даже Польши.

«Этот вопрос становится все актуальнее из-за растущей неопределенности относительно американских гарантий и обязательств в рамках НАТО», — пояснил французский дипломатический источник.

Поскольку Макрон пока не уточнил географические границы «жизненно важных интересов» европейских стран, ситуация с требованиями к силам сдерживания неясна. Однако он отдается себе отчет в том, что французские силы сдерживания не смогут заменить американский ядерный зонтик.

НАТО