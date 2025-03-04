Лукашенко ратифицировал договор о гарантиях безопасности с Россией 4 марта

В пресс-службе пояснили, что выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам как экономического, так и иного характера. Кроме того, оно предполагает использование сторонами потенциала своих отношений с другими странами, иными субъектами международного права, чтобы предотвратить посягательства на безопасность. Также речь идет про принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершений, незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической, другой помощи.