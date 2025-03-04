Лукашенко ратифицировал договор о гарантиях безопасности с Россией 4 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора о гарантиях безопасности с Россией 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В указанном документе закреплены взаимные гарантии, связанные с осуществлением необходимых мер в случае посягательства на безопасность Беларуси, России, Союзного государства в целом.
В пресс-службе пояснили, что выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам как экономического, так и иного характера. Кроме того, оно предполагает использование сторонами потенциала своих отношений с другими странами, иными субъектами международного права, чтобы предотвратить посягательства на безопасность. Также речь идет про принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершений, незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической, другой помощи.
Подчеркивается, что предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер. Это значит — соответствует имеющимся военно-политическим вызовам.
Напомним, что в декабре 2024 года президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
Ранее депутаты Беларуси ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности.
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