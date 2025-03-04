Молдавский спикер и епископ Бессарабской митрополии обсудили укрепление сотрудничества

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и епископ Бессарабской митрополии Нектарий на встрече в Кишиневе обсудили вопросы укрепления сотрудничества между государственными институтами и церковью, об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Встреча прошла в здании парламента Молдовы. Собеседники подчеркнули необходимость «активного партнерства, ориентированного на реализацию проектов, которые будут способствовать укреплению мира, образованию и духовному благополучию общества».
В ходе встречи также обсуждались темы, связанные с духовными и социальными ценностями, была подчеркнута важность активного сотрудничества для поддержки «проектов, способствующих образованию, солидарности и социальной сплоченности».
Вместе мы должны развивать гармонию, взаимопонимание и солидарность между людьми, чтобы залечить раны прошлого и построить будущее в духе нашей веры и традиционных ценностей.
Игорь Гросу подчеркнул роль церкви в укреплении духовной идентичности народа, отметив ее вклад в сохранение основополагающих ценностей, связь поколений и поддержание национального единства. Он также «подчеркнул важность активного партнерства между государственными учреждениями и церковью в целях разработки проектов, поддерживающих мир, образование и благосостояние общества».
Епископа Нектария сопровождал архидиакон отец Максим Стурза, советник по связям с церковью, иностранными государствами и государственными учреждениями Бессарабской митрополии.
Православная церковь Молдовы, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10−20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые «чувствуют себя скованными российскими епархиями». В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-молдавская митрополия — «оккупационная структура Московского патриархата» с «внедренными агентами российских спецслужб».