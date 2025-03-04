Молдавский спикер и епископ Бессарабской митрополии обсудили укрепление сотрудничества

Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые «чувствуют себя скованными российскими епархиями». В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-молдавская митрополия — «оккупационная структура Московского патриархата» с «внедренными агентами российских спецслужб».