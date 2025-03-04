Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не публичные заявления.
По его словам, конфликт находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать боевые действия бесконечно. При этом как добавил Вэн, Вашингтон верит, что его завершение наилучшим образом отвечает интересам американского народа.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.