Последние зарубежные новости за 4 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Economist рассказал о последствиях приостановки военной помощи США Киеву
Приостановка военной помощи США создаст проблемы с обеспечением артиллерии снарядами и поставками ракет Patriot для ПВО. Киев может компенсировать потери дронами, но доступ к спутниковому интернету и разведданным остаются критически важными.
Bloomberg: Россия согласилась стать посредником между США и Ираном
Москва поддерживает переговоры США и Ирана по ядерной программе и ближневосточной политике, заявил Дмитрий Песков. По данным агенства, помощь России обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде после запроса Дональда Трампа.
Politico: ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву
Лидеры ЕС отложили рассмотрение пакета военной помощи Киеву на €20 млрд после вето Венгрии. Евросовет признал разногласия по стратегии поддержки Украины.
Axios сравнил отношение Трампа к Путину и Зеленскому
Bloomberg: РФ сталкивается с надвигающимся дефицитом нефтяных танкеров
Министерство финансов США ввело санкции против 161 танкера, что увеличивает общее число санкционированных судов до 265. Эти меры могут повысить реальные затраты России на транспортировку нефти.