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Последние зарубежные новости за 4 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 4 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Economist рассказал о последствиях приостановки военной помощи США Киеву

Приостановка военной помощи США создаст проблемы с обеспечением артиллерии снарядами и поставками ракет Patriot для ПВО. Киев может компенсировать потери дронами, но доступ к спутниковому интернету и разведданным остаются критически важными.

Bloomberg: Россия согласилась стать посредником между США и Ираном

Москва поддерживает переговоры США и Ирана по ядерной программе и ближневосточной политике, заявил Дмитрий Песков. По данным агенства, помощь России обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде после запроса Дональда Трампа.

Politico: ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву

Лидеры ЕС отложили рассмотрение пакета военной помощи Киеву на €20 млрд после вето Венгрии. Евросовет признал разногласия по стратегии поддержки Украины.

Axios сравнил отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Дональд Трамп воспринимает Владимира Путина как партнера, а Владимира Зеленского — как врага, что вызывает беспокойство у НАТО и республиканцев. Политика Трампа включает приостановку военной помощи Украине и возможное смягчение санкций против России.

Bloomberg: РФ сталкивается с надвигающимся дефицитом нефтяных танкеров

Министерство финансов США ввело санкции против 161 танкера, что увеличивает общее число санкционированных судов до 265. Эти меры могут повысить реальные затраты России на транспортировку нефти.