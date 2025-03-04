Песков: официально в США о возможной отмене санкций против РФ никто не заявлял

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва фиксирует сообщения прессы о возможной отмене американских санкций против РФ, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Пока таких заявлений не было, указал в беседе с программой «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — подчеркнул представитель Кремля. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«Сейчас огромное количество сообщений, — отметил пресс-секретарь российского лидера. — Одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная».
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом изучает возможность отмены антироссийских санкций. Президентская администрация США будто бы попросила Госдепартамент и Минфин разработать варианты смягчения рестрикций в отношении России.
США, стремясь при новом президенте Дональде Трампе максимально быстро урегулировать конфликт на Украине, активизировали контакты с Россией. Представители двух стран уже обсудили на высоком уровне нормализацию работы посольств обеих стран.