Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: официально в США о возможной отмене санкций против РФ никто не заявлял

Сейчас идет абсолютная какофония информационная, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва фиксирует сообщения прессы о возможной отмене американских санкций против РФ, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Пока таких заявлений не было, указал в беседе с программой «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — подчеркнул представитель Кремля. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Сейчас огромное количество сообщений, — отметил пресс-секретарь российского лидера. — Одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом изучает возможность отмены антироссийских санкций. Президентская администрация США будто бы попросила Госдепартамент и Минфин разработать варианты смягчения рестрикций в отношении России.

США, стремясь при новом президенте Дональде Трампе максимально быстро урегулировать конфликт на Украине, активизировали контакты с Россией. Представители двух стран уже обсудили на высоком уровне нормализацию работы посольств обеих стран.

Песков Дмитрий
санкции