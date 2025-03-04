Песков: официально в США о возможной отмене санкций против РФ никто не заявлял

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва фиксирует сообщения прессы о возможной отмене американских санкций против РФ, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Пока таких заявлений не было, указал в беседе с программой «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.