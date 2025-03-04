Россия и США договорились в Эр-Рияде провести переговоры по Ирану

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — сказал Ушаков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что в Эр-Рияде поднималась иранская проблема.