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Россия и США договорились в Эр-Рияде провести переговоры по Ирану

Ушаков: Россия и США договорились в Эр-Рияде об отдельных переговорах по Ирану.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Представители РФ и США в Эр-Рияде договорились провести отдельные переговоры по ситуации вокруг Ирана, но формат и время проведения таких консультаций не определены, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что ситуация вокруг Ирана обсуждалась в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — сказал Ушаков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что в Эр-Рияде поднималась иранская проблема.

Однако, уточнил он, «пока сигналов к какой-то конкретной договоренности о том, как и когда это проводить, из Вашингтона не поступало».

переговоры