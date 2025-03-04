Россия и США договорились в Эр-Рияде провести переговоры по Ирану

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Представители РФ и США в Эр-Рияде договорились провести отдельные переговоры по ситуации вокруг Ирана, но формат и время проведения таких консультаций не определены, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подтвердил, что ситуация вокруг Ирана обсуждалась в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — сказал Ушаков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что в Эр-Рияде поднималась иранская проблема.
Однако, уточнил он, «пока сигналов к какой-то конкретной договоренности о том, как и когда это проводить, из Вашингтона не поступало».