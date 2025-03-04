Трюдо заявил о начале торговой войны Канады и США

Трюдо уже установил таможенные пошлины на первую партию товаров из США на сумму 30 миллиардов долларов и заявил о планах расширить этот список до 125 миллиардов долларов в течение следующих трех недель. Премьеры провинций также выразили готовность к введению собственных ответных мер, включая удаление американских алкогольных напитков из продажи, повышение платы за использование дорог коммерческими автотранспортными средствами из США и ограничение участия американских компаний в государственных закупках.