Трюдо заявил о начале торговой войны Канады и США

Соединенные Штаты Америки инициировали торговую войну с Канадой. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя введение 25-процентных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, на канадские товары.
«Сегодня США начали торговую войну против Канады. Канада не оставит это необоснованное решение без ответа», — передает CBC News слова премьера. Он отметил, что в случае сохранения американских тарифов, Канада намерена начать активные обсуждения с провинциями и территориями для введения различных нетарифных ограничений.
Трюдо уже установил таможенные пошлины на первую партию товаров из США на сумму 30 миллиардов долларов и заявил о планах расширить этот список до 125 миллиардов долларов в течение следующих трех недель. Премьеры провинций также выразили готовность к введению собственных ответных мер, включая удаление американских алкогольных напитков из продажи, повышение платы за использование дорог коммерческими автотранспортными средствами из США и ограничение участия американских компаний в государственных закупках.
Премьер-министр провинции Онтарио, Даг Форд, выразил готовность к применению еще более строгих мер, включая возможное уменьшение экспорта электроэнергии в США, которая снабжает около 1,5 миллионов американских потребителей. Министр энергетики Онтарио Стивен Лечче предложил также ввести экспортную пошлину на каждый мегаватт электричества, экспортируемого в Соединенные Штаты.
Ранее Белый дом объявил о начале процесса введения тарифов против Канады и Мексики. В официальном заявлении указывается, что недостаточные усилия этих стран в аресте наркоторговцев, конфискации наркотических средств и координации с американскими правоохранительными органами создают необычную и экстремальную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, предает RT.