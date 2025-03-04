- Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией бесконечно.
- Власти Украины должны вернуться за стол переговоров и начать обсуждение с Дональдом Трампом.
- Украина должна делать реальные шаги для урегулирования конфликта, а не публичные заявления.
- Сейчас украинцы не способны добросовестно вести переговоры о мире.
- Больше всего беспокоит недостаточное участие Украины в непубличных контактах.
- Завершение украинского конфликта наилучшим образом отвечает интересам американского народа.
- США не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров.
- США при Трампе не будут терпеть ядерное распространение, особенно в Иране. В этом будет заключаться политика американской администрации.
Вэнс о возобновлении военной помощи Украине и завершении конфликта. Главное
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами рассказал об обеспокоенности Штатов нежеланием Украины вести мирные переговоры и уточнил политику администрации президента в отношении Ирана. Главные заявления — в подборке «Ъ».